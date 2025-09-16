К полномочиям МИД РК добавили дактилоскопическую регистрацию

Согласно обновлениям, в Положение о МИД внесли следующие изменения:
- уточнены правила работы с заявлениями по вопросам гражданства. Теперь МИД разрабатывает и утверждает порядок приема и рассмотрения обращений в загранучреждениях Казахстана о приобретении, утрате или подтверждении принадлежности к гражданству;
- в подпункт 167) внесены изменения в текст на казахском языке (русскоязычная редакция остается прежней);
- добавлен новый подпункт 167−1), предусматривающий полномочие МИД по осуществлению дактилоскопической регистрации в соответствии с законодательством РК.
Постановление уже вступило в силу.