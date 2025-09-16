Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К полномочиям МИД РК добавили дактилоскопическую регистрацию

Правительство Казахстана приняло постановление, которым внесло изменения и дополнения в «Вопросы Министерства иностранных дел Республики Казахстан», передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: МИД РК

Согласно обновлениям, в Положение о МИД внесли следующие изменения:

  • уточнены правила работы с заявлениями по вопросам гражданства. Теперь МИД разрабатывает и утверждает порядок приема и рассмотрения обращений в загранучреждениях Казахстана о приобретении, утрате или подтверждении принадлежности к гражданству;
  • в подпункт 167) внесены изменения в текст на казахском языке (русскоязычная редакция остается прежней);
  • добавлен новый подпункт 167−1), предусматривающий полномочие МИД по осуществлению дактилоскопической регистрации в соответствии с законодательством РК.

Постановление уже вступило в силу.