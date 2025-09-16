Кадыров рассказал, как обхитрил СБУ и вернул украденного в Чехии жеребца Зазу

Напомним, в 2014 году на жеребца Зазу были наложены санкции, из-за чего он на долгое время расстался со своим хозяином и остался в Чехии. В 2023 году стало известно о его исчезновении. Как сообщили в полиции страны, похититель открыл вольер и увёл жеребца. Однако затем Рамзан Кадыров заявил о возвращении Зазу в Чеченскую Республику, рассказал, что жеребца удалось вернуть бесплатно: представители украинских спецслужб поссорились между собой в момент передачи, чем воспользовалась чеченская сторона и просто увела коня.