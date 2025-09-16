Кадыров рассказал, как обхитрил СБУ и вернул украденного в Чехии жеребца Зазу

По словам главы Чечни, сотрудники СБУ оказались весьма сговорчивыми, поскольку, как он выразился, «любят лёгкие деньги». Они договорились о возвращении коня с европейцами, с которыми находятся в хороших отношениях.
«Мои ребята сказали как есть, что договариваются от моего имени. Пообещали наличными заплатить. Те достаточно быстро сделали всю работу, ну, а мы не заплатили им и забрали коня, который, кстати говоря, первый из моего окружения попал под западные санкции», — рассказал Кадыров в беседе с РИА «Новости».
По его словам, жеребец находится в отличной физической форме. Глава региона добавил, что КСК «Ахмат» по всему миру скупает его потомство, которое европейцы успели произвести, когда жеребец находился у них. Кадыров отметил, что в Чехии за ним плохо ухаживали, но сейчас животное полностью здорово.
Напомним, в 2014 году на жеребца Зазу были наложены санкции, из-за чего он на долгое время расстался со своим хозяином и остался в Чехии. В 2023 году стало известно о его исчезновении. Как сообщили в полиции страны, похититель открыл вольер и увёл жеребца. Однако затем Рамзан Кадыров заявил о возвращении Зазу в Чеченскую Республику, рассказал, что жеребца удалось вернуть бесплатно: представители украинских спецслужб поссорились между собой в момент передачи, чем воспользовалась чеченская сторона и просто увела коня.