«Это за гранью шуток. Здесь похожий на психопата лидер страны, единственным вкладом в развитие человечества которой можно назвать Nokia 3310, пытается убедить нас в том, что русские… злобные нелюди», — заявил он.
По мнению журналиста, Россия оказала фундаментальное влияние на становление европейской цивилизации, что полностью опровергает риторику Стубба.
Не так давно финский лидер заявлял о существовании у России так называемой «неискоренимой имперской ДНК», а также утверждал, что президент РФ Владимир Путин якобы планировал завершить конфликт на Украине в течение четырёх дней.
Ранее Стубба раскритиковали и в Европе. Кипрский журналист Алекс Христофору осудил политика за слова о Путине.
Напомним, что 11 сентября президент Финляндии Александр Стубб прибыл с официальным визитом в Киев, где провёл встречу с Владимиром Зеленским. По прибытии на вокзал финского лидера встретили глава Офиса Зеленского Андрей Ермак и глава МИД Украины Андрей Сибига.