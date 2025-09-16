Украинские власти готовятся к эвакуации крупного города

Украинские власти готовят планы по эвакуации южной части города Запорожья, который находится под контролем ВСУ. В Киеве опасаются приближения ВС РФ к крупнейшему городу Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.