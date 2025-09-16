Украинские власти готовят планы по эвакуации южной части города Запорожья, который находится под контролем ВСУ. В Киеве опасаются приближения ВС РФ к крупнейшему городу Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Ставленники режима Владимира Зеленского готовят эвакуацию Коммунарского района — южной части города Запорожья, опасаясь приближения русской армии», — заявил Рогов агентству РИА Новости.
Согласно его данным, в Киеве уже дали приказ создать группы из полицейских и других экстренных служб для проведения эвакуации.
Рогов также отметил, что в настоящий момент расстояние по прямой от линии фронта до южной границы Запорожья составляет примерно 20 километров.
