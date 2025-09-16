Сергей Шойгу прибыл с визитом в Багдад для переговоров с руководством Ирака

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Багдад, где запланированы переговоры с высшим военным и политическим руководством Ирака. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата.
В ведомстве отметили, что на встречах планируется подтвердить готовность российской стороны к укреплению сотрудничества в сфере безопасности. Кроме того, в повестку переговоров включены вопросы развития двусторонних отношений и обсуждение ключевых региональных проблем.
Ранее KP.RU писал, что Сергей Шойгу высказался о положении в Афганистане, подчеркнув, что перед страной стоит серьезная задача по обеспечению порядка. Он отметил, что Россия готова оказать содействие талибам (Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность «Талибана» в России) в решении этой задачи.
По словам Шойгу, Москва намерена развивать сотрудничество с Афганистаном в сфере противодействия терроризму.