Юрий Слюсарь поблагодарил избирателей Дона за доверие и поддержку

«От всего сердца благодарю — за неравнодушие, доверие и поддержку. Крайне важен уже сам факт вашего активного участия в голосовании. Для меня каждый из более полутора миллионов ваших голосов — это прежде всего огромная ответственность и настоящий кредит доверия. Работаю, чтобы его оправдать, опираясь на большую и сплоченную команду жителей нашего уникального региона», — написал глава региона в своем телеграм-канале.