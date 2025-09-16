Ричмонд
Юрий Слюсарь поблагодарил избирателей Дона за доверие и поддержку

Избранный губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь обратился со словами благодарности к жителям Дона, которые приняли участие в голосовании и оказали ему поддержку.

Источник: РИА "Новости"

«От всего сердца благодарю — за неравнодушие, доверие и поддержку. Крайне важен уже сам факт вашего активного участия в голосовании. Для меня каждый из более полутора миллионов ваших голосов — это прежде всего огромная ответственность и настоящий кредит доверия. Работаю, чтобы его оправдать, опираясь на большую и сплоченную команду жителей нашего уникального региона», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

По предварительным данным областной избирательной комиссии, участие в голосовании принял почти 61% избирателей Ростовской области, что является рекордным показателем за минувшие 10 лет. За Юрия Слюсаря проголосовали 1 млн 544 тысячи 506 жителей Ростовской области, или 81,25% донских избирателей.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.