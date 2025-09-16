Министр обороны Белоруссии поехал в Россию наблюдать за учениями «Запад»

«Визит проходит в рамках военно-технического сотрудничества между Беларусью и Россией и демонстрирует приверженность обеих стран к укреплению региональной безопасности», — говорится в сообщении.
На одном из полигонов Российской Федерации Хренин ознакомится с ходом практических действий союзных войск, оценит уровень подготовки личного состава и эффективность применяемых вооружений и военной техники.
Особое внимание будет уделено слаженности действий различных родов войск и органов управления в условиях, максимально приближенных к боевым.