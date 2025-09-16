Трамп подал многомиллиардный иск в суд на газету за десятки лет лжи о нем

Действующий президент США Дональд Трамп подал иск о клевете на сумму 15 миллиардов долларов против газеты The New York Times.
Соответствующее заявление он разместил в своей социальной сети Truth Social. Трамп охарактеризовал издание как рупор леворадикальной Демократической партии и одно из наихудших средств массовой информации в стране.
Уточняется, что иск был подан во Флориде и основан на обвинениях в клевете в отношении самого Трампа и членов его семьи, а также на открытой поддержке газетой его оппонента на президентских выборах 2024 года Камалы Харрис.
Ранее, в августе 2025 года, Трамп выразил поддержку судебному иску своей супруги Мелании против Хантера Байдена на 1 миллиард долларов по обвинению в клевете. Адвокаты первой леди направили официальное требование об отзыве ложных и клеветнических утверждений, связывающих ее с Джеффри Эпштейном, отмечая нанесение непоправимого ущерба ее репутации.
Читайте также: Трамп вновь раскритиковал санкции свои партнеров по НАТО против России.