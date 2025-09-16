Еврокомиссия отложила представление 19-го пакета санкций против РФ

Еврокомиссия не представит очередной пакет антироссийских санкций в среду, 17 сентября, как было запланировано. Обнародование новых ограничительных мер откладывается на неопределенный срок. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейского дипломата и чиновника одной из стран ЕС.