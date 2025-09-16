Еврокомиссия отложила представление 19-го пакета санкций против РФ

Еврокомиссия не представит очередной пакет антироссийских санкций в среду, 17 сентября, как было запланировано. Обнародование новых ограничительных мер откладывается на неопределенный срок. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейского дипломата и чиновника одной из стран ЕС.
Как сообщили собеседники издания, обнародование 19-го пакета санкций «больше не ожидается в среду». Новые возможные сроки представления ограничений не названы.
По передает Politico, «вопрос снят с повестки дня», потому что президент США Дональд Трамп и Евросоюз «усиливают давление» на Словакию и Венгрию. Они хотят заставить эти страны «сократить зависимость» от нефти из России.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз завершает работу над 19-м пакетом санкций против России. Она уточнила, что новые ограничения должны затронуть поставки российской нефти и банковский сектор.