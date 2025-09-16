Главные новости 16 сентября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 16 сентября 2025.
Трамп заявил об ударе по «наркотеррористам» и подал в суд на газету
Президент США Дональд Трамп рассказал о нанесении ракетного удара по наркоперевозчикам из Венесуэлы, которые пытались доставить наркотики через международные воды. Политик также сообщил журналистам о подаче судебного иска против газеты The New York Times. Трамп намерен взыскать с издания $15 млрд за клевету и дискредитацию.
СМИ утверждают, что Израиль начал наступление на Газу
Портал Axios сообщил, что израильская армия начала операцию по оккупации Газы. ЦАХАЛ нанесла массированные авиаудары по Газе и ввела в город танки. По данным издания, представители командования силовыми структурами Израиля рекомендовали премьер-министру Биньямину Нетаньяху воздержаться от наступления.
Шойгу прибыл в Багдад для встречи с высшим руководством Ирака
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Багдад для переговоров с высшим руководством Ирана. Представитель Кремля с политиками и командованием Исламской Республики обсудит аспекты российско-иранского сотрудничества. Также в повестку встречи войдут вопросы региональной проблематики.
В МИД России допустили встречу Лаврова и Рубио в США
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о возможных переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Нью-Йорке во время проведения Генассамблеи ООН. Глава российского МИД возглавит делегацию страны на международном форуме.
Британия подтвердила участие в операции «Восточный часовой»
Великобритания предоставит истребители Eurofighter Typhoon для участия в операции «Восточный часовой» по охране воздушного пространства восточного фланга НАТО. Британские самолеты будут участвовать в патрулировании границ Польши совместно с авиацией Дании, Франции и Германии.