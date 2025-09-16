Главные новости 16 сентября 2025 года

Президент США Дональд Трамп рассказал о нанесении ракетного удара по наркоперевозчикам из Венесуэлы, которые пытались доставить наркотики через международные воды. Политик также сообщил журналистам о подаче судебного иска против газеты The New York Times. Трамп намерен взыскать с издания $15 млрд за клевету и дискредитацию.