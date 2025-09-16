Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости 16 сентября 2025 года

Последние новости за сегодня — 16 сентября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 16 сентября 2025.

Трамп заявил об ударе по «наркотеррористам» и подал в суд на газету

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал о нанесении ракетного удара по наркоперевозчикам из Венесуэлы, которые пытались доставить наркотики через международные воды. Политик также сообщил журналистам о подаче судебного иска против газеты The New York Times. Трамп намерен взыскать с издания $15 млрд за клевету и дискредитацию.

СМИ утверждают, что Израиль начал наступление на Газу

Портал Axios сообщил, что израильская армия начала операцию по оккупации Газы. ЦАХАЛ нанесла массированные авиаудары по Газе и ввела в город танки. По данным издания, представители командования силовыми структурами Израиля рекомендовали премьер-министру Биньямину Нетаньяху воздержаться от наступления.

Шойгу прибыл в Багдад для встречи с высшим руководством Ирака

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Багдад для переговоров с высшим руководством Ирана. Представитель Кремля с политиками и командованием Исламской Республики обсудит аспекты российско-иранского сотрудничества. Также в повестку встречи войдут вопросы региональной проблематики.

В МИД России допустили встречу Лаврова и Рубио в США

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о возможных переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Нью-Йорке во время проведения Генассамблеи ООН. Глава российского МИД возглавит делегацию страны на международном форуме.

Британия подтвердила участие в операции «Восточный часовой»

Великобритания предоставит истребители Eurofighter Typhoon для участия в операции «Восточный часовой» по охране воздушного пространства восточного фланга НАТО. Британские самолеты будут участвовать в патрулировании границ Польши совместно с авиацией Дании, Франции и Германии.

Узнать больше по теме
Сергей Рябков: биография российского дипломата
Сергей Рябков — один из самых опытных действующих российских дипломатов, чья карьера насчитывает более четырех десятилетий. На посту заместителя министра иностранных дел он зарекомендовал себя как принципиальный и бескомпромиссный переговорщик. Подробности его биографии, карьерного пути и личной жизни рассказываем в материале.
Читать дальше