Бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону России, рассказал, что, еще участвуя в боях за ВСУ, попал в плен через четыре дня после прибытия в зону боевых действий.
«Четыре месяца я прослужил. 15 июня нас привезли на полигон, а в октябре отправили на боевые позиции. Сколько прошло от первого выезда на линию боевого соприкосновения до того, как в плен попал? Три-четыре дня», — приводит слова бойца с позывным Капибара РИА Новости.
Военнослужащий отметил, что в ВСУ практически не было боевой подготовки и было к минимуму сведено взаимодействие между солдатами — он не знал даже позывных сослуживцев.
Именно хаос, неподготовленность и пренебрежение к бойцам со стороны командования ВСУ заставили Капибару, как он заявил, перейти на сторону РФ — сейчас мужчина служит в добровольческом отряде имени Александра Матросова, состоящем из бывших украинских военных.
Ранее другой боец ВСУ, Сергей Гончаров, рассказал, что попал в плен через 1,5−2 часа после прибытия на линию боевого соприкосновения.