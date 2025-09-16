Экс-боец ВСУ заявил, что попал в плен через 4 дня после прибытия на позиции

«Четыре месяца я прослужил. 15 июня нас привезли на полигон, а в октябре отправили на боевые позиции. Сколько прошло от первого выезда на линию боевого соприкосновения до того, как в плен попал? Три-четыре дня», — приводит слова бойца с позывным Капибара РИА Новости.