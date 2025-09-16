Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-боец ВСУ заявил, что попал в плен через 4 дня после прибытия на позиции

Военнослужащий с позывным Капибара перешел на сторону России.

Источник: Аргументы и факты

Бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону России, рассказал, что, еще участвуя в боях за ВСУ, попал в плен через четыре дня после прибытия в зону боевых действий.

«Четыре месяца я прослужил. 15 июня нас привезли на полигон, а в октябре отправили на боевые позиции. Сколько прошло от первого выезда на линию боевого соприкосновения до того, как в плен попал? Три-четыре дня», — приводит слова бойца с позывным Капибара РИА Новости.

Военнослужащий отметил, что в ВСУ практически не было боевой подготовки и было к минимуму сведено взаимодействие между солдатами — он не знал даже позывных сослуживцев.

Именно хаос, неподготовленность и пренебрежение к бойцам со стороны командования ВСУ заставили Капибару, как он заявил, перейти на сторону РФ — сейчас мужчина служит в добровольческом отряде имени Александра Матросова, состоящем из бывших украинских военных.

Ранее другой боец ВСУ, Сергей Гончаров, рассказал, что попал в плен через 1,5−2 часа после прибытия на линию боевого соприкосновения.