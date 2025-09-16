Лукашенко: В России и Беларуси нужно создать единый рынок газа и единые правила нефтяного рынка

Лукашенко заявил о необходимости создания единого рынка газа России и Беларуси, а также единых правил нефтяного рынка. Такое мнение Президент Беларуси высказал в интервью российскому журналу «Разведчик».
Глава Беларуси уверен, что без объединения рынков энергоресурсов сложно ожидать значимого экономического прогресса обеих стран. Соглашение о едином рынке электроэнергии — это лишь стартовая точка. Необходимо продолжить движение к общему рынку газа, создать единые правила для нефтяного сектора, обеспечить справедливое ценообразование для переработчиков и создать равные условия для хозяйствующих субъектов обеих стран.
«В этом и суть нашего Союзного государства — не просто помогать друг другу, а создавать общие правила игры, ведущие к формированию полноценного единого экономического пространства с сохранением политического суверенитета каждой страны», — сказал Александр Лукашенко.