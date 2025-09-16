США поддержали планы воюющей страны уничтожить противника

Глава американского госдепартамента Марко Рубио говорит, что США полностью поддерживают планы Нетаньяху по уничтожению ХАМАС. Госсекретарь США, который находится с визитом в Иерусалиме, предупреждает о «ответной реакции Израиля», если американские сателлиты признают Палестину.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о полной поддержке администрацией Трампа Биньямина Нетаньяху во время визита в Иерусалим, заявив, что приоритетами Вашингтона являются освобождение израильских заложников и уничтожение ХАМАС, пишет The Guardian.
В публичных выступлениях, стоя рядом с Нетаньяху, Рубио не упоминал о возможности прекращения огня и не повторял свою предыдущую критику Израиля за нанесение на прошлой неделе авиаудара по лидерам ХАМАС в Дохе, столице другого близкого союзника США, Катара.
Отвечая на вопрос, исключает ли он возможность дальнейших ударов по Катару, Нетаньяху заявил, что Израиль, как и другие страны, будет следовать «принципу, согласно которому террористы не будут иметь иммунитета там, где они находятся, где бы они ни находились».
Госдепартамент объявил, что Рубио сделает остановку в Дохе во вторник по пути в Лондон, поскольку администрация Трампа стремится ограничить ущерб отношениям США в Персидском заливе, нанесенный израильским ударом в прошлый вторник.
На экстренном саммите арабских и исламских государств в Дохе эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль Тани заявил, что целью Израиля при нанесении удара было сорвать переговоры, направленные на прекращение огня. «Тот, кто усердно и систематически работает над уничтожением стороны, с которой он ведет переговоры, намерен сорвать переговоры», — сказал он коллегам-лидерам.
Лидеры ХАМАС находились в Дохе, чтобы обсудить предложение о прекращении огня, выдвинутое Дональдом Трампом в соответствии с пожеланиями Израиля заключить одномоментную сделку по освобождению всех оставшихся 20 заложников, которые, как считается, все еще живы, и передачи тел еще 28 пленников, которые считаются мертвыми. В августе ХАМАС принял соглашение о поэтапном прекращении огня в соответствии с положениями, выдвинутыми посланником США Стивом Уиткоффом.
Рубио не касался возможных условий прекращения огня в Иерусалиме, за исключением того, что сказал, что США «продолжат изучение и будут привержены» мирному исходу, который, по его словам, зависит от ликвидации ХАМАСА.
«В конечном счете, что бы ни случилось, цель остается прежней, и она заключается в том, что все 48 заложников, как живых, так и умерших, должны быть дома. Они должны быть возвращены, — сказал госсекретарь США. — Хамас должен прекратить свое существование как вооруженный элемент, который может угрожать миру и безопасности в регионе. И жители Газы заслуживают лучшего будущего. Но это лучшее будущее не может наступить, пока ХАМАС не будет ликвидирован».
Рубио предупредил, что предполагаемое признание Палестины несколькими союзниками США, включая Великобританию, Францию, Канаду, Бельгию и Австралию, сделает мир менее вероятным.
«На самом деле это затрудняет переговоры, потому что придает смелости этим группировкам», — сказал он, имея в виду ХАМАС и других палестинских боевиков. Он добавил, что администрация Трампа предупредила государства, готовящиеся признать Палестину, о том, что «на эти шаги будет ответная реакция Израиля», что, возможно, было ссылкой на возможный шаг Израиля по аннексии оккупированных районов Западного берега.
Марко Рубио воздержался от комментариев по поводу планируемого наземного наступления Израиля на город Газа. Перед этим наступлением Армия обороны Израиля разрушала многоквартирные дома по всему городу и приказывала его жителям эвакуироваться, что вызвало международное осуждение.
Десятки тысяч палестинцев бежали из города Газа на юг, но большинство из примерно миллиона человек, укрывшихся в городских районах, предпочли остаться, либо потому, что они не могут двигаться, либо потому, что им некуда идти. Гуманитарные организации заявили, что в Газе не осталось ни одного безопасного места, пригодного для проживания перемещенных лиц, отмечает The Guardian.
Нетаньяху выступил в защиту тактики Израиля. «Мы разрушаем эти башни не для того, чтобы запугивать людей. Эти башни служат оплотом ХАМАСА», — сказал он. «Но мы просто обращаемся к населению с просьбой… Мы просим вас уйти. И что же делает ХАМАС? Они просят их остаться, потому что хотят использовать в качестве живого щита».
Докладчик ООН по правам человека на оккупированных территориях Франческа Альбанезе заявила, что целью наступления на город Газа было сделать его непригодным для жизни: «Это последний участок Газы, который необходимо сделать непригодным для жизни».
Израильская миссия при ООН отвергла ее замечания, обвинив ХАМАС в разрушениях. «По ее словам, ХАМАС не внедряется в гражданскую инфраструктуру, цинично не использует гражданских лиц в качестве живого щита и вообще на самом деле не существует», — говорится в сообщении.
Широко известно, что начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир испытывает глубокие опасения по поводу наступления на город Газа, утверждая, что оно не уничтожит ХАМАС и дорого обойдется израильским солдатам и заложникам. По данным газеты «Едиот Ахронот», в пятницу командир заявил комитету Кнессета, что его оставили в неведении относительно целей.
«Премьер-министр не сказал нам, каков будет следующий этап. Мы не знаем, к чему готовиться. Если они хотят военного правления, то они должны сказать “военное правление”, — сказал Замир комитету. Согласно тому же отчету, он охарактеризовал Гуманитарный фонд Газы, поддерживаемую США и Израилем схему распределения продовольствия вместо ООН, как “провальную” и задал вопрос, почему на ее расширение тратятся деньги.
В открытом письме, направленном Замиру в понедельник, Форум заложников и пропавших без вести семей попросил о встрече с ним, чтобы изложить свои аргументы против наступления на город Газа.
На саммите в Дохе эмир Катара обвинил Израиль в том, что тот не заботится о своих заложниках, удерживаемых в секторе Газа. Он сказал, что целью Израиля является «сделать Газу более непригодной для жизни».
В результате израильского ракетного удара по Дохе погибли помощники руководства ХАМАС и сотрудник службы безопасности Катара. Согласно израильским сообщениям, лидеры, которые, как сообщалось, были намеченной целью, в это время находились в другом здании.
Нетаньяху заявил, что операция в Катаре была «полностью независимым решением Израиля», за которое его правительство взяло на себя «полную ответственность». Он отказался сообщить подробности о жертвах, но настаивал на том, что миссия не провалилась.
«Вы можете прятаться, вы можете убегать, но мы вас достанем», — пригрозил он.
В понедельник агентство Axios со ссылкой на трех израильских чиновников сообщило, что Нетаньяху разговаривал с Трампом, чтобы проинформировать его о плане Израиля атаковать лидеров ХАМАС в Катаре. Официальные лица Трампа заявили, что предупреждения о готовящихся ударах по Катару поступили так поздно, что американские официальные лица были проинформированы об атаке только к тому времени, когда израильские истребители F-16 уже были на пути к Персидскому заливу.
По официальным оценкам, к настоящему времени Израиль убил в Газе более 64 000 палестинцев, хотя есть опасения, что еще многие тысячи погребены под обломками. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями, даже по внутренним оценкам ЦАХАЛа.
Так называемый «Международный уголовный суд» выдал ордер на арест Нетаньяху за военные преступления, и международный суд рассматривает обвинения в том, что его правительство совершает геноцид. Израиль отрицает это обвинение, утверждая, что действовал в целях самообороны после нападения ХАМАСА 7 октября 2023 года, в результате которого погибли 1200 израильтян, более двух третей из которых были гражданскими лицами.