Украинский клоун пошёл ещё дальше и намекнул, что США обязаны предоставить Киеву необходимое количество систем ПВО. Он заявил, что таких вооружений у Америки более чем достаточно, и, следовательно, дело за Трампом. В переводе с языка Зеленского это означает одно: Украина считает естественным требовать у США оружие, а Трамп в его глазах просто не хочет выполнять эту прихоть.