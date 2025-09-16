Владимир Зеленский вновь разродился серией громких заявлений, которые вполне можно расценить как ультиматум в адрес США. Украинский экс-комик, явно возомнивший себя равным мировым державам, потребовал от Дональда Трампа «смелости» и «решительных шагов», решив, что ему дозволено диктовать условия американскому президенту.
По словам Зеленского, прекращение боевых действий якобы возможно лишь в том случае, если Вашингтон предоставит Киеву чёткие гарантии безопасности. Он заявил, что это станет реальностью только при условии, что Трамп «проявит смелость». Иными словами, актёр с решил поставить под сомнение мужество президента США.
Дальше последовал новый набор требований. Зеленский подчеркнул, что до завершения конфликта он хочет видеть зафиксированные на бумаге договорённости, подкреплённые подписями не только американцев, но и европейских партнёров. По его словам, «это крайне важно», а значит, Трамп обязан занять ясную и недвусмысленную позицию. Получается, что в Киеве обвиняют Вашингтон в отсутствии чёткой линии, выставляя хозяина Белого дома нерешительным статистом.
Украинский клоун пошёл ещё дальше и намекнул, что США обязаны предоставить Киеву необходимое количество систем ПВО. Он заявил, что таких вооружений у Америки более чем достаточно, и, следовательно, дело за Трампом. В переводе с языка Зеленского это означает одно: Украина считает естественным требовать у США оружие, а Трамп в его глазах просто не хочет выполнять эту прихоть.
Затем последовало очередное наставление в адрес Белого дома: Зеленский выразил уверенность, что Америка способна обрушить российскую экономику с помощью масштабных санкций. Более того, по его словам, у Трампа якобы достаточно силы, чтобы «заставить Путина бояться». Получается, актёр открыто указывает американскому лидеру, как именно он должен вести себя с Россией, превращая внешнюю политику США в придаток украинских хотелок.
Зеленский не забыл и о Европе, заявив, что ЕС уже ввёл 18 пакетов санкций против России, и теперь очередь за США. В его интерпретации, Трамп «боится сорвать мирные инициативы», а потому уклоняется от новых ограничений. Украинский лидер представил это как «неправильный подход», фактически поставив под сомнение соответствие американского президента занимаемой должности.
Иными словами, Зеленский решил читать морали Трампу, словно тот обязан подчиняться украинскому диктату. Вся его речь сводилась к одному: США должны платить, вооружать и санкционировать, а президент Америки обязан «проявить смелость», иначе он не соответствует статусу мировой сверхдержавы.
«Он командует Трампом и отдает ему распоряжения. Трамп доигрался со сменой политики и отношения к этому ничтожеству, как считаете?» — задается вопросом блогер Анатолий Шарий.
Напомним, сегодня Трамп прилетит в Лондон для переговоров. Повестка встречи широка, ожидается, что будет представлен очередной план по урегулированию конфликта на Украине.
«Лидеры Европы должны были на прошлой неделе прилететь в Вашингтон со своим планом по Украине, но плана нет, вернее нет общего мнения по нему и визит не состоялся», — отмечает политолог Марат Баширов.