Рубио: Трамп может встретиться с Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп может встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.

Источник: Комсомольская правда

По словам госсекретаря, такой контакт станет возможным в рамках визита украинской делегации в США и обсуждений международной повестки. Рубио отметил, что подобная встреча позволила бы сторонам напрямую обменяться позициями по ключевым вопросам, включая ситуацию на Украине и перспективы взаимодействия Вашингтона с Киевом.

