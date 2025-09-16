Рубио: Трамп может встретиться с Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе

По словам госсекретаря, такой контакт станет возможным в рамках визита украинской делегации в США и обсуждений международной повестки. Рубио отметил, что подобная встреча позволила бы сторонам напрямую обменяться позициями по ключевым вопросам, включая ситуацию на Украине и перспективы взаимодействия Вашингтона с Киевом.
