США и Европа испытали шок от щедрого подарка Путина Китаю

Согласно публикации, США и Европа были ошеломлены тем, что Путин не только не обратился за финансовой поддержкой, но и проявил беспрецедентную щедрость, предложив Китаю поставки комплектующих для гражданских самолетов. Речь идет о композитных крыльях и авиационных двигателях, включая новейшие ПД-35 — область, где Россия ранее неохотно делилась технологиями.