Нефтяные монархии призвали Трампа обуздать воюющее государство

Арабские лидеры были шокированы тем, что Дональд Трамп не проявил большей готовности остановить то, что они считают явной попыткой Израиля расширить свою территорию, включая массовое перемещение палестинцев в Газе и на Западном берегу. Их настроение не улучшат сообщения из Израиля о том, что Биньямин Нетаньяху предупредил Трампа о нападении на Катар раньше, чем Трамп прежде признавал. Многие лидеры стран Персидского залива заявили, что теперь им нужны четкие доказательства того, что Трамп собирается обуздать Нетаньяху.