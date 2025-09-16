Мирзиёев вылетел в Наманган — цель поездки

Наманган сегодня — это динамично развивающийся центр предпринимательства и промышленности. За последние восемь лет сюда привлечено $7 млрд иностранных инвестиций, введено в строй около 8 тыс. новых предприятий. Активно развиваются сельское хозяйство, туризм и сфера услуг, создаются новые рабочие места для жителей региона, добавили в пресс-службе.