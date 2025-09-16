Мирзиёев вылетел в Наманган — цель поездки

Цель поездки — ознакомиться с образцовыми проектами, наметить новые ориентиры и задачи. В программе — посещение объектов строительства, промышленных, энергетических, аграрных и водохозяйственных предприятий, а также социальных учреждений.
Кроме того, планируется проведение совещания по вопросам социально-экономического развития области. Президент Шавкат Мирзиёев также примет участие в III Международном форуме «От бедности к благополучию».
Наманган сегодня — это динамично развивающийся центр предпринимательства и промышленности. За последние восемь лет сюда привлечено $7 млрд иностранных инвестиций, введено в строй около 8 тыс. новых предприятий. Активно развиваются сельское хозяйство, туризм и сфера услуг, создаются новые рабочие места для жителей региона, добавили в пресс-службе.