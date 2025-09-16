ВСУ выжгли леса в Днепропетровской области, но не смогли удержать Новопетровское

Украинские военные в Днепропетровской области выжгли лесные массивы, чтобы замедлить продвижение российских подразделений, однако их оборона оказалась безуспешной. Об этом рассказал командир роты с позывным «Витос», участвовавший в операции по освобождению Новопетровского.
По словам «Витоса», украинская сторона заранее подготовила оборону: выкопала противотанковые рвы, заминировала поля, установила заграждения и полностью уничтожила лесопосадки, превратив подступы в открытую местность длиной до шести километров. При этом ВСУ вели постоянное наблюдение с воздуха, что осложняло продвижение.
Перед штурмом российские бойцы малыми группами зачищали оставшиеся лесные участки. На подступах к Новопетровскому, как отметил командир, ВСУ удерживались два дня. Среди трофеев оказалась украинская станция РЭБ, которую противник пытался закопать и скрыть, но в итоге она была обнаружена и захвачена.
Напомним, 12 сентября российские войска освободили населенный пункт Новопетровское в Днепропетровской области. В Минобороны отметили, что в результате наступательных действий подразделения ВС РФ вытеснили украинские формирования с занятых позиций, вынудив их отступить.