ВСУ выжгли леса в Днепропетровской области, но не смогли удержать Новопетровское

Перед штурмом российские бойцы малыми группами зачищали оставшиеся лесные участки. На подступах к Новопетровскому, как отметил командир, ВСУ удерживались два дня. Среди трофеев оказалась украинская станция РЭБ, которую противник пытался закопать и скрыть, но в итоге она была обнаружена и захвачена.