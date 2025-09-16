Постпреды стран ЕС сняли с повестки обсуждение санкций против РФ

Постпреды стран Евросоюза решили не обсуждать новые ограничения в отношении России, сообщает РИА Новости.
В документе говорится, что 19-й санкционный пакет убран из повестки. Ранее этот вопрос планировали рассмотреть, хотя и с оговоркой «возможно».
Глава евродипломатии Кая Каллас при этом заявляла, что обсуждаются вторичные санкции в рамках подготовки 19-го пакета ограничений. Она также отмечала, что принятие новых мер становится всё сложнее.
Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность введения запрета на въезд российских туристов, который может быть включён в 19-й пакет антироссийских санкций.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше