Постпреды стран ЕС сняли с повестки обсуждение санкций против РФ

Обсуждение новых ограничений в отношении Москвы отложили на неопределенный срок.

Источник: Аргументы и факты

Постпреды стран Евросоюза решили не обсуждать новые ограничения в отношении России, сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что 19-й санкционный пакет убран из повестки. Ранее этот вопрос планировали рассмотреть, хотя и с оговоркой «возможно».

Глава евродипломатии Кая Каллас при этом заявляла, что обсуждаются вторичные санкции в рамках подготовки 19-го пакета ограничений. Она также отмечала, что принятие новых мер становится всё сложнее.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность введения запрета на въезд российских туристов, который может быть включён в 19-й пакет антироссийских санкций.

