Депутаты Красноярского Горсовета приняли отставку мэра Владислава Логинова

Депутаты Красноярского городского Совета на сессии 16 сентября поддержали решение мэра Владислава Логинова о досрочном прекращении полномочий.
Информация о том, что глава города Красноярска решил отказаться от своих обязанностей «в связи с невозможностью их исполнения», появилась в СМИ вчера, 15 сентября. Параллельно с этим новостные телеграм-каналы принялись распространять фото с соответствующим заявлением мэра от 31 июля. Тогда подлинность документа в официальных ведомствах не подтверждали, но и не опровергали.
Сегодня в Горсовете сообщили, что заявление поступило к ним накануне вечером. Где документ был 1,5 месяца и почему так долго шел до Красноярска — не уточняется.
«Мы не знаем, почему так вышло. Мы не являемся ни курьерами, ни службой исполнения наказания», — заявила председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина.
Напомним, сейчас Владислав Логинов проходит по уголовному делу и находится под арестом. По версии следствия, глава города получил от гендиректора коммерческой организации взятку в виде 180 млн рублей деньгами и оплаты строительства бани на своем участке. За это мэр обеспечил победу фирме на торгах на выполнение ремонта дорог.
9 июня Владислава Логинова задержали и этапировали в Москву. Суд оставил мэра Красноярска в СИЗО до 4 августа, после арест продлили. Градоначальник же настаивал на том, что его оговорили.