Депутаты Красноярского Горсовета приняли отставку мэра Владислава Логинова

Информация о том, что глава города Красноярска решил отказаться от своих обязанностей «в связи с невозможностью их исполнения», появилась в СМИ вчера, 15 сентября. Параллельно с этим новостные телеграм-каналы принялись распространять фото с соответствующим заявлением мэра от 31 июля. Тогда подлинность документа в официальных ведомствах не подтверждали, но и не опровергали.