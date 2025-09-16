Генконсул Узбекистана заявил о недопустимости самосуда после нападений во Владивостоке

После громкого инцидента с нападениями молодых людей на граждан Узбекистана в сети стали собирать информацию о злоумышленниках с целью наказать их самовольно. Об этом в своём тг-канале (18+) сообщил генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Юсуп Кабулжанов. Он заявил о недопустимости самосуда и отметил, что делом занимаются правоохранители, сообщает ИА PrimaMedia.
«Несмотря на своевременное реагирование со стороны правоохранительных органов Приморского края, имеют место случаи публикации в социальных сетях сообщений отдельных лиц о заинтересованности в получении за денежное вознаграждение информации об участниках хулиганских действий с целью дальнейшего самовольного наказания (самосуд). В связи с этим генеральное консульство убедительно просит и предупреждает инициаторов подобных публикаций в социальных сетях о недопустимости самоуправства, за что предназначено уголовное преследование в рамках действующего законодательства Российской Федерации», — подчеркнул Юсуп Кабулжанов.
Узбекистан направил ноту в адрес РФ после нападений на мигрантов во Владивостоке.
Власти требуют от российской стороны принятия мер.
Он также отметил, что данный инцидент находится под контролем правоохранительных органов Приморского края и генерального консульства Узбекистана во Владивостоке. И напомнил, что по данному факту Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ, в рамках которого организованы оперативно-следственные мероприятия. К настоящему времени один из совершивших преступление задержан, остальные участники объявлены в розыск.
Ранее ИА PrimaMedia писало, что, по версии следствия, группа 15-летних подростков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без причины повредила автомобиль, распылив в его салоне содержимое аэрозольного баллона. Затем они совершили несколько нападений: на водителя грузовика, на мужчину в магазине и на таксиста с пассажиром. Отмечается, что несовершеннолетние использовали подручные средства и камни, а также громко выкрикивали оскорбления.
Также отмечается, что все фигуранты ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Один из них проходит обвиняемым по другому уголовному делу, связанному с хулиганством в одном из магазинов города.
Напомним, что ранее генеральное консульство Узбекистана направило дипломатическую ноту представительству МИД России во Владивостоке.