Генконсул Узбекистана заявил о недопустимости самосуда после нападений во Владивостоке

Ранее ИА PrimaMedia писало, что, по версии следствия, группа 15-летних подростков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без причины повредила автомобиль, распылив в его салоне содержимое аэрозольного баллона. Затем они совершили несколько нападений: на водителя грузовика, на мужчину в магазине и на таксиста с пассажиром. Отмечается, что несовершеннолетние использовали подручные средства и камни, а также громко выкрикивали оскорбления.