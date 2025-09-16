Кто и когда может стать новым мэром Красноярска

Подозреваемый во взяточничестве мэр Красноярска Владислав Логинов из стен СИЗО подал заявление об отставке. Сегодня, 16 сентября, красноярский городской совет депутатов рассмотрел вопрос и удовлетворил запрос. Красноярский политолог Александр Чернявский рассказал, что выборы нового мэра столицы Сибири могут значительно затянуться — об этом в блиц-материале krsk.aif.ru.
Не так быстро.
По мнению политолога Александра Чернявского, главный вопрос не в том, кто будет мэром, главный вопрос — когда. После вступления в силу муниципальной реформы нынешний состав горсовета не имеет права участвовать в выборном процессе. Из-за изменения границ Красноярска нужно для начала выбрать новый окружной городской совет.
«У нас возникает серьезная политическая дилемма: нынешний горсовет по своим полномочиям должен работать до 2028 года. Чтобы выбрать окружной совет, надо действующий городской совет распустить. Каким способом? Самое простое — это принятие решения самими депутатами, но на это требуется политическая воля. Что-то мне подсказывает, что это будет воля даже не краевого руководства, потому что речь идет о горсовете столицы одного из субъектов РФ», — рассуждает Александр Чернявский.
По самому быстрому сценарию, если подобное политическое решение будет принято, то выборы депутатов окружного совета состоятся в единый день голосования в сентябре 2026 года. А уже выбрать нового мэра окружной совет сможет не раньше конца 2026 года.
А кандидаты кто?
С учетом такого долгого временного лага говорить о кандидатурах можно только гипотетически. Сейчас исполняющим обязанности главы города является Алексей Шувалов, но политолог не рискует делать ставку именно на него.
«Если бы мы говорили о выборах через месяц-два, то Шувалов был бы наиболее оптимальным кандидатом. В последнее время в Красноярске происходит много форс-мажоров, и Алексей Шувалов на каждой ситуации присутствует — должность у него такая. Он правильно все делает, но, думаю, определенное кураторство краевой власти есть. В сторонке не отсидеться. Хотя, когда Шувалов был первым замом, особой публичной активностью не отличался, но здесь ему по статусу положено», — комментирует Чернявский.
Отметим, что должность мэра в Красноярске перестала быть выборной в 2015 году. Кандидатуру выбирает именно совет депутатов, а утверждает в должность глава региона.
«Реально все может измениться — впереди у нас большие выборы в Заксобрание, в Госдуму, если захотят совместить с не менее важными для Красноярска выборами в окружной совет, то у нас будет очень интересный политический год. В нынешней ситуации горсовет не имеет юридических полномочий избирать нового градоначальника — другое административно-территориальное образование у нас сейчас», — резюмирует Александр Чернявский.
Теоретически Алексей Шувалов может исполнять обязанности мэра до 2028 года, именно в том году истекают полномочия действующего горсовета.
Тень московского СИЗО.
Напомним, Владислава Логинова задержали на следующий день после празднования дня города 9 июня 2025 года. По данным Следственного комитета, в 2018—2024 годах Логинов, последовательно замещая должности первого заместителя и главы города Красноярска, получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 млн рублей в виде денег и оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке. Деньги предназначались за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах МКУ Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» на выполнение ремонта городских дорог. Логинова этапировали в Москву.
Это первое уголовное дело в отношении мэра в истории Красноярска. Хотя в целом по России за последние десять лет глав городов не стеснялись арестовывать. В 2015—2019 годах было возбуждено уголовных дел против мэров Владивостока (Приморский край) Игоря Пушкарева, Биробиджана (Еврейская автономная область) Андрея Пархоменко, Горно-Алтайска (Республика Алтай) Виктора Облогина. С 2020 года под уголовку попали Иван Кляйн (Томск; 2020), Андрей Гетманов (Майкоп; 2021), Юрий Парахин (Орел; 2021, дело прекращено), Елена Ситникова (Курган; 2023).
Конкретно о деле против Логинова слухи ходили с 2024 года, депутат горсовета Владислав Дюков регулярно высказывался публично о должностных злоупотреблениях Логинова и подконтрольных ему чиновников.