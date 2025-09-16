Кто и когда может стать новым мэром Красноярска

«Если бы мы говорили о выборах через месяц-два, то Шувалов был бы наиболее оптимальным кандидатом. В последнее время в Красноярске происходит много форс-мажоров, и Алексей Шувалов на каждой ситуации присутствует — должность у него такая. Он правильно все делает, но, думаю, определенное кураторство краевой власти есть. В сторонке не отсидеться. Хотя, когда Шувалов был первым замом, особой публичной активностью не отличался, но здесь ему по статусу положено», — комментирует Чернявский.