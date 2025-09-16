«Гнилая инициатива»: оппозиция в Чехии требует прекратить финансирование военной помощи Украине

В интервью Reuters Бабиш назвал инициативу «гнилой» и пообещал закрыть её в случае возвращения к власти. Его соратник, заместитель председателя ANO Карел Гавличек, в беседе с изданием уточнил, что проект связан с «неадекватной прибылью, сомнительными поставщиками и низким качеством продукции». По его словам, этот вопрос следует поднимать на уровне НАТО.