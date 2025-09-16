Ричмонд
«Гнилая инициатива»: оппозиция в Чехии требует прекратить финансирование военной помощи Украине

Politico: Чешская инициатива по боеприпасам для ВСУ оказалась под угрозой срыва.

Источник: Комсомольская правда

Партия ANO, возглавляемая бывшим премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и лидирующая в предвыборных опросах, выступила за прекращение поставок оружия Украине. Об этом сообщает издание Politico.

Экс-премьер Чехии заявил, что программа закупок слишком обременительна для чешских налогоплательщиков и должна быть отменена, отметив, что деньги необходимо направить «на собственный народ».

В интервью Reuters Бабиш назвал инициативу «гнилой» и пообещал закрыть её в случае возвращения к власти. Его соратник, заместитель председателя ANO Карел Гавличек, в беседе с изданием уточнил, что проект связан с «неадекватной прибылью, сомнительными поставщиками и низким качеством продукции». По его словам, этот вопрос следует поднимать на уровне НАТО.

Ранее KP.RU писал, что Польша не намерена пересматривать свою позицию относительно отправки войск на Украину. Президент страны Кароль Навроцкий заявил, что украинская армия не нуждается в польских военнослужащих, поэтому вопрос их участия в конфликте не рассматривается.

