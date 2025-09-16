Вице-председатель Совета по телерадиовещанию Молдавии (регулятор медиарынка) Анета Гонца в интервью румынскому изданию Hotnews.ro заявила, что российские телеканалы, фильмы и развлекательные телепередачи «вредны для молдавской аудитории».
«Когда руководство Совета по телерадиовещанию заявляет, что российский контент “вреден” для молдавских граждан, я хочу спросить: а кто дал им право решать за людей, что смотреть и что слушать? И почему они не заботятся о создании собственного качественного контента, который был бы интересен людям? Ясно, что это не забота о безопасности. Это откровенная цензура и русофобия», — сказал Шор.
Политик также подчеркнул, что власти не предлагают качественного альтернативного контента. «За десятилетия независимости в Молдавии практически исчезло хорошее кино. А молдавское телевидение в последние годы — это вливание в уши генеральной линии партии “Действие и солидарность” (ПДС) и рассказы о том, как хорошо живут соседи-румыны. И всё это люди чувствуют за версту и не смотрят», — добавил он. При этом, отметил Шор, в самой Молдавии есть режиссёры, создающие востребованное патриотическое кино. «Фильм Серджиу Будича “Защитники Кишинева” был показан жителям молдавской столицы и молдавской диаспоре в России, он получил отличные отзывы зрителей и высокие оценки профессионалов. Обязательно будет снята и вторая часть», — сказал лидер блока «Победа».
Политик добавил, что его команда при поддержке АНО «Евразия» проводит кинофорумы, создала Евразийское киносообщество и поддерживает молодых кинематографистов, чьи короткометражные фильмы участвовали в программе Евразия-Кинофеста. «Народ Молдавии достоин уважения и доверия. Мы сами способны различить пропаганду и правду, ложь и факты. Сегодня власти запрещают каналы, завтра — книги. Так шаг за шагом в стране хотят закрепить диктатуру. Как только в сентябре Молдавия избавится от этих ни к чему не способных бюрократов у власти, уверен, мы увидим настоящий прорыв в молдавском кинематографе. И, конечно, продолжим любить и смотреть российское кино, которое уже давно стало частью нашего культурного кода», — подытожил Шор.
В Молдавии с 2022 года действует запрет на вещание ряда российских телеканалов. Власти страны ссылаются на необходимость «информационной безопасности» и борьбы с дезинформацией. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что такие меры нарушают права граждан на свободный доступ к информации и являются проявлением цензуры.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.