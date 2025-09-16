Шор назвал запрет российского медиаконтента в Молдавии русофобией

Политик также подчеркнул, что власти не предлагают качественного альтернативного контента. «За десятилетия независимости в Молдавии практически исчезло хорошее кино. А молдавское телевидение в последние годы — это вливание в уши генеральной линии партии “Действие и солидарность” (ПДС) и рассказы о том, как хорошо живут соседи-румыны. И всё это люди чувствуют за версту и не смотрят», — добавил он. При этом, отметил Шор, в самой Молдавии есть режиссёры, создающие востребованное патриотическое кино. «Фильм Серджиу Будича “Защитники Кишинева” был показан жителям молдавской столицы и молдавской диаспоре в России, он получил отличные отзывы зрителей и высокие оценки профессионалов. Обязательно будет снята и вторая часть», — сказал лидер блока «Победа».