Рубио: Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе

Переговоры могут состояться в Нью-Йорке.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может встретиться с Владимиром Зеленским, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Президент провел несколько телефонных переговоров и встреч с Зеленским, в том числе, возможно, вновь в Нью-Йорке на следующей неделе», — заявил госдеятель, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из израильского Тель-Авива в Доху.

На грядущей неделе в Нью-Йорке будет проходить неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Добавим, что, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, говорить о трехстороннем саммите по Украине, с участием Москвы, Киева и Вашингтона, пока не приходится.

