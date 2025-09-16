Ричмонд
Кадыров рассказал, как обманул СБУ и вернул коня Зазу

Кадыров вернул похищенного в Чехии коня Зазу, обманув СБУ.

Источник: Комсомольская правда

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что вернул украденного у него в Чехии коня Зазу, договорившись со Службой безопасности Украины (СБУ) и не заплатив им в итоге ничего.

Кадыров уточнил, что не знает, как представители украинских спецслужб договорились с европейцами, «возможно, они просто талантливые конокрады», однако россиянам договориться с украинцами было уже очень легко. Им посулили хорошие деньги и те поверили, согласившись достать «санкционного» коня за взятку.

«Договариваются от моего имени. Пообещали наличными заплатить. Те достаточно быстро сделали всю работу, ну, а мы не заплатили им и забрали коня, который… первый из моего окружения попал под западные санкции», — приводит РИА Новости его слова.

Как отметил Кадыров, сейчас жеребец находится в хорошей форме.

Напомним, вину за кражу коня Кадыров возложил на полицию. О пропаже Зазу узнали только спустя несколько дней, а охраны около загона, скорее всего, попросту не было.

