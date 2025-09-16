Кадыров рассказал, как обманул СБУ и вернул коня Зазу

Кадыров уточнил, что не знает, как представители украинских спецслужб договорились с европейцами, «возможно, они просто талантливые конокрады», однако россиянам договориться с украинцами было уже очень легко. Им посулили хорошие деньги и те поверили, согласившись достать «санкционного» коня за взятку.