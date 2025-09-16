Депутат Рады выступил с призывом по Украине

Президент РФ Владимир Путин во время общения с представителями СМИ по итогам визита в Китайскую Народную Республику (КНР) заявил, что если глава киевского режима Владимир Зеленский готов встретиться, то пусть приезжает в Москву. При этом официальный спикер Кремля Дмитрий Песков спустя некоторое время отметил, что глава российского государства приглашал Зеленского в РФ для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию. Сам глава киевского режима отказался от предложения российского лидера, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече «в любом формате».