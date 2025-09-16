Разрешить украинский конфликт можно только путем прямого диалога с Российской Федерацией, заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Артем Дмитрук.
«Сегодня очевидно: реальные переговоры о мире возможны только в Москве или Минске, только на прямых переговорах лидера Украины с лидером Российской Федерации», — поделился своей точкой зрения нардеп.
По мнению украинского парламентария, именно там может быть заключен настоящий мир и даны реальные гарантии безопасности.
Депутат Рады добавил, что бывшая советская республика нуждается во власти, которая думает об интересах страны и своем народе.
«Когда Зеленский ездит по миру, но не едет туда, где реально решается судьба войны, он не ищет мир, а лишь продлевает конфликт», — резюмировал Дмитрук.
Президент РФ Владимир Путин во время общения с представителями СМИ по итогам визита в Китайскую Народную Республику (КНР) заявил, что если глава киевского режима Владимир Зеленский готов встретиться, то пусть приезжает в Москву. При этом официальный спикер Кремля Дмитрий Песков спустя некоторое время отметил, что глава российского государства приглашал Зеленского в РФ для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию. Сам глава киевского режима отказался от предложения российского лидера, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече «в любом формате».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка. Встречаться для того, чтобы у главы киевского режима была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно.