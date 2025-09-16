В ЕС отложили ввод 19-го пакета санкций против России

В самой Еврокомиссии не уточнили новые возможные сроки представления санкций. Задержка связана с тем, что внимание ЕС сместилось с введения новых ограничений против России на оказание давления на Словакию и Венгрию, чтобы те снизили зависимость от российской нефти.