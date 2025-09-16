Ранее стало известно, что в августе Китай существенно нарастил закупку российской нефти марки Urals. Китай воспользовался сниженными ценами на партии, от которых отказалась Индия из-за новых торговых пошлин, введённых США. Поставки из балтийских и черноморских портов увеличились практически в два раза, в то время как Индия снизила свои закупки в три раза. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай едины в противодействии дискриминационным торговым ограничениям, которые негативно сказываются на социально-экономическом развитии обеих стран и мировой торговле в целом.