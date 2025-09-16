«США и Европа были ошеломлены. Путин не только не обратился за помощью, но и проявил беспрецедентную щедрость к Китаю», — констатируют китайские журналисты.
Как уточняется, Москва предложила Пекину передачу ключевых технологий для авиационной промышленности, включая производство композитных крыльев и современных авиадвигателей ПД-35.
Аналитики издания отмечают, что действия российского лидера вызвали недоумение на Западе. Страны, входящие в состав НАТО, не понимают, почему Путин не просит помощи у Китая, а лишь проявляет беспрецедентную щедрость к этой стране. В материале подчёркивается, что подобный жест нельзя расценивать как простую благотворительность — он отражает глубинные геополитические процессы.
Журналисты полагают, что Россия осознанно укрепляет стратегическое партнёрство с Востоком, понимая долгосрочный характер противостояния с Западом. Китай будет зависеть от российских авиационных технологий на протяжении многих лет, что дополнительно укрепит союз двух стран.
Ранее стало известно, что в августе Китай существенно нарастил закупку российской нефти марки Urals. Китай воспользовался сниженными ценами на партии, от которых отказалась Индия из-за новых торговых пошлин, введённых США. Поставки из балтийских и черноморских портов увеличились практически в два раза, в то время как Индия снизила свои закупки в три раза. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай едины в противодействии дискриминационным торговым ограничениям, которые негативно сказываются на социально-экономическом развитии обеих стран и мировой торговле в целом.