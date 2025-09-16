Хренин отправился в Россию для наблюдения за учениями «Запад-2025»

Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин в России примет участие в наблюдении за активной фазой совместного стратегического учения белорусских и российских ВС «Запад-2025».
В белорусском военном ведомстве сообщили, что Хренин на одном из полигонов в России ознакомится с ходом практических действий союзных войск, а также оценит уровень подготовки личного состава и эффективность применяемых вооружений и военной техники.
Отмечается, что особое внимание будет уделено слаженности действий различных родов войск и органов управления в максимально приближенных к боевым условиях.
Агентство Reuters сообщало, что американские военные наблюдали за совместными учениями России и Белоруссии «Запад-2025». В Минобороны Белоруссии отмечали, что за учениями наблюдают представители 23 государств, в том числе трех стран НАТО.
В рамках учений стратегические ракетоносцы Ту-160 провели учебно-боевые операции над нейтральными водами Баренцева моря. Дивизион берегового ракетного комплекса «Бал» Северного флота нанес удар ракетой «Уран» по «кораблям противника». Балтфлот на учениях «Запад-2025» отразил атаки безэкипажных катеров.
Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии начались 12 сентября.