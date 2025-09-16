Дума Нижнего Новгорода проведет первое заседание 29 сентября

Об этом сообщила пресс-служба представительного органа. Такой порядок нумерации созывов обусловлен объединением Нижнего Новгорода с Кстовским муниципальным округом, в результате чего увеличилось количество избирательных округов и депутатских мандатов — с 35 до 39. Заседание пройдет после утверждения итогов голосования, которое состоялось с 12 по 14 сентября. Избирательная комиссия признала победителями кандидатов в 39 округах — они официально стали депутатами нового состава. Из 35 депутатов предыдущего состава 25 были переизбраны. Все действующие депутаты, участвовавшие в выборах, сохранили свои мандаты.
По итогам выборов в думу прошли представители пяти политических партий.
«Единая Россия» получила 28 мест, КПРФ — пять, ЛДПР — три, «Справедливая Россия — За правду» — два, «Новые люди» — один.