Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дума Нижнего Новгорода проведет первое заседание 29 сентября

Первое заседание городской думы Нижнего Новгорода I созыва состоится 29 сентября.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщила пресс-служба представительного органа. Такой порядок нумерации созывов обусловлен объединением Нижнего Новгорода с Кстовским муниципальным округом, в результате чего увеличилось количество избирательных округов и депутатских мандатов — с 35 до 39. Заседание пройдет после утверждения итогов голосования, которое состоялось с 12 по 14 сентября. Избирательная комиссия признала победителями кандидатов в 39 округах — они официально стали депутатами нового состава. Из 35 депутатов предыдущего состава 25 были переизбраны. Все действующие депутаты, участвовавшие в выборах, сохранили свои мандаты.

По итогам выборов в думу прошли представители пяти политических партий.

«Единая Россия» получила 28 мест, КПРФ — пять, ЛДПР — три, «Справедливая Россия — За правду» — два, «Новые люди» — один.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше