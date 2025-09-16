Воюющая страна начала наземное вторжение в разрушенный бомбежками город

В последние дни Израиль усилил бомбардировки города, разрушив жилые здания, убив сотни и вынудив десятки тысяч людей покинуть свои дома. Предположительно, в живых осталось 20 заложников, некоторые из которых, как полагают, находятся в городе Газа. Хамас заявил, что любое наступление в городе поставит под угрозу их жизни. Более 10% палестинцев в Газе были убиты или ранены с начала войны, заявил бывший главнокомандующий израильскими вооруженными силами. Эта цифра очень близка к той, о которой сообщило Министерство здравоохранения Палестины.