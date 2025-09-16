Воюющая страна начала наземное вторжение в разрушенный бомбежками город

Израиль начал наземное вторжение в город Газа, сообщили CNN два израильских источника. Этот шаг ведет к эскалации войны вопреки международному осуждению и негативной реакции семей заложников, все еще удерживаемых ХАМАСОМ.
В последние дни Израиль усилил бомбардировки города, разрушив жилые здания, убив сотни и вынудив десятки тысяч людей покинуть свои дома. Предположительно, в живых осталось 20 заложников, некоторые из которых, как полагают, находятся в городе Газа. Хамас заявил, что любое наступление в городе поставит под угрозу их жизни. Более 10% палестинцев в Газе были убиты или ранены с начала войны, заявил бывший главнокомандующий израильскими вооруженными силами. Эта цифра очень близка к той, о которой сообщило Министерство здравоохранения Палестины.
В августе Израиль одобрил план по захвату и оккупации подвергшегося массированным бомбардировкам города, который, по его словам, является одним из последних оставшихся оплотов ХАМАСА, отмечает CNN.
Вторжение началось на окраинах города Газа, где израильские военные за последнюю неделю усилили свои авиаудары и ускорили разрушение высотных зданий. Один из источников рассказал, что наземное вторжение в начале будет «поэтапным».
«Газа горит», — написал во вторник министр обороны Исраэль Кац. Он сказал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) «наносит удары по инфраструктурам террористов» и работает над «освобождением заложников и разгромом ХАМАСА».
Предполагалось, что наземное вторжение начнется только после того, как израильские военные проведут принудительную эвакуацию из густонаселенного городского района, но до сих пор его покинула лишь часть населения, констатирует CNN.
В прошлом месяце Организация Объединенных Наций предупредила, что планы Израиля по вторжению в город Газа подвергнут риску насильственного перемещения около 1 миллиона палестинцев, проживающих там. В понедельник израильский военный чиновник заявил, что, по оценкам, к настоящему времени этот район покинули 320 000 палестинцев.
Вторжение началось с новой волны израильских авиаударов, в результате которых пострадавшие, в том числе дети, стали поступать в больницы анклава. По словам местных чиновников, десятки раненых палестинцев были доставлены за ночь в больницы вблизи города Газа, в том числе в больницу Аль-Шифа и баптистскую больницу.
На видеозаписях, полученных CNN, видны тела множества окровавленных детей, доставляемых в больницы на севере Газы. На одном из видео видно, как двое взрослых кричат от боли, оплакивая тела своих детей, завернутые в белые саваны.
Военный аналитик CNN предупредил, что наземное наступление Израиля в городе Газа может поставить под угрозу любую долгосрочную стабильность в осажденном анклаве и подвергнуть опасности жизни израильских заложников, все еще удерживаемых там ХАМАСОМ.
Выступая за несколько часов до подтверждения наземного наступления Израиля, полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон предположил, что было бы «чудом», если бы заложники выжили во время операции.
«Когда вы смотрите на то, какие силы будут задействованы против позиций в городе Газа, это, к сожалению, действительно ставит под угрозу жизни заложников», — сказал он корреспонденту CNN Линде Кинкейд. Хотя есть способы «освободить заложников с помощью очень точных, точечных военных операций, это не то, что израильтяне делают в данном конкретном случае».
Лейтон считает, что будет чудом, если заложники выживут во время нападения, «потому что сила, которая будет применена, в основном очень грубая, это грубая физическая сила».
Эксперт подчеркнул, что израильским войскам «действительно придется найти способ пробраться через завалы. Им придется проложить путь через некоторые туннели, которые все еще оставлены ХАМАСОМ и которые ХАМАС все еще использует в настоящее время».
Между тем, отмечает CNN, по данным сотрудников больниц, в результате израильских ударов за ночь в Газе погибли 38 человек.
Между тем, отмечает CNN, по данным сотрудников больниц, в результате израильских ударов за ночь в Газе погибли 38 человек.

Больница «Аль-Шифа» и Баптистская больница в городе Газа сообщили о 23 и 12 смертельных случаях соответственно, а о трех других случаях смерти сообщила больница «Аль-Акса» в центральной части Газы.