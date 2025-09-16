Рубио анонсировал новую встречу Трампа и Зеленского

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может провести встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе. Об этом журналистам заявил госсекретарь США Марко Рубио перед вылетом в Тель-Авив, трансляцию вели в YouTube западные СМИ.
Трамп провел несколько телефонных переговоров и встреч с Зеленским, в том числе, по всей вероятности, снова встретится с ним в Нью-Йорке на следующей неделе, поделился подробностями он.
Как отмечал телеканал Sky News, Зеленский разочарован в Западе, поскольку Соединенные Штаты и Европа оказывают недостаточное давление на Российскую Федерацию.
На этом фоне официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас информации о саммите Россия-США-Украина нет.
При этом хозяин Белого дома, наоборот, выразил уверенность в том, что трехсторонняя встреча по Украине произойдет совсем скоро. Американский лидер пообещал относительно скоро решить вопрос о встрече президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.