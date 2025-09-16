Президент России Владимир Путин сделал Китаю щедрый подарок в плане поставок некоторых технологий, чем озадачил Запад, сообщила китайская интернет-платформа Baijiahao (эксклюзивный пересказ статьи представило информагентство АБН24).
Во время недавнего четырехдневного визита в Китай Путин заявил о готовности РФ поставлять Китаю компоненты для гражданских авиалайнеров, в том числе композитные крылья и двигатели. Западные же страны были уверены, что российский лидер попросит у Пекина помощи из-за якобы нахождения экономики РФ на пределе, отметили китайские журналисты.
«США и Европа были ошеломлены. Путин не только не обратился за помощью, но и проявил беспрецедентную щедрость. Он, словно щедрый меценат, предложил Китаю свою поддержку. Этот маневр вверг западные страны в замешательство», — утверждают в КНР.
Ранее Baijiahao проинформировала, что Путин три раза спасал Китай от катастрофы, в связи с чем он пользуется там популярностью.