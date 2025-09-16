Baijiahao: Путин озадачил Запад, сделав щедрый подарок Китаю

Во время недавнего четырехдневного визита в Китай Путин заявил о готовности РФ поставлять Китаю компоненты для гражданских авиалайнеров, в том числе композитные крылья и двигатели. Западные же страны были уверены, что российский лидер попросит у Пекина помощи из-за якобы нахождения экономики РФ на пределе, отметили китайские журналисты.