Городской совет Красноярска принял отставку обвиняемого во взятке мэра Логинова

Полномочия мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в получении взятки в размере свыше 180 млн рублей и находящегося под стражей, досрочно прекращены. Такое решение принял городской совет депутатов.

Источник: Life.ru

«Решение о досрочном прекращении полномочий главы города Красноярска принято», — заявила на заседании председатель городского совета Наталья Фирюлина.

За отставку мэра проголосовали все 32 присутствующих депутата. Решение было принято единогласно на заседании городского совета.

Напомним, 9 июня, Владислав Логинов был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его обвиняют в получении взятки на сумму более 180 миллионов рублей. Чиновника этапировали в Москву, где суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. 15 сентября Логинов подал заявление об увольнении в городской совет, находясь под стражей.