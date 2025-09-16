Городской совет Красноярска принял отставку обвиняемого во взятке мэра Логинова

Напомним, 9 июня, Владислав Логинов был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его обвиняют в получении взятки на сумму более 180 миллионов рублей. Чиновника этапировали в Москву, где суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. 15 сентября Логинов подал заявление об увольнении в городской совет, находясь под стражей.