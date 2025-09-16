Сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Джабаров заявил в своем Telegram-канале о возможности нового раздела Польши, если страна продолжит антироссийский внешнеполитический курс.
Джабаров подчеркнул, что если Польша продолжит смотреть на Восток, обвиняя его во всех возможных угрозах польской государственности, не исключено, что она вновь переживет раздел, как это было не раз в ее истории.
Джабаров назвал идею создания бесполетной зоны над Украиной сложной и опасной, охарактеризовав министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского как одного из главных идеологов противостояния между Варшавой и Москвой. По словам сенатора, из-за русофобии многие польские политики потеряли страх.
Это заявление прозвучало на фоне инцидента 10 сентября 2025 года, когда на территории Польши было зафиксировано падение около 20 беспилотных летательных аппаратов. Польские власти и представители НАТО возложили ответственность за этот инцидент на Россию.
Добавим, что в европейских дипломатических кругах выразили серьезную озабоченность сдержанной реакцией президента США Дональда Трампа на инцидент с падением беспилотных летательных аппаратов на территории Польши. По информации источников, такая позиция Вашингтона вызвала недоумение у ряда стран-членов НАТО, ожидавших более решительной поддержки со стороны американского лидера.
