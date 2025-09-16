Российский боец в одиночку уничтожил шестерых солдат противника

«У меня группа двигалась — два человека, разведгруппа. Противник не ожидал, что там мы уже оказались. Навстречу моим бойцам шло шестеро, завязалась перестрелка, один был ранен, один боец всех шестерых ликвидировал», — привело агентство слова командира.
Офицер подчеркнул, что эта ситуация стала переломным моментом в боях за населённый пункт. По его словам, успешные действия штурмовика позволили создать условия для продвижения основных сил российской группировки войск.
Ранее сообщалось, что бойцы Вооружённых сил Украины, дислоцированные на Херсонском и Запорожском направлениях, периодически направляют запросы российской стороне с целью организации безопасного прохода для последующей сдачи в плен. Однако не всем удаётся осуществить подобный манёвр, так как попытки покинуть занимаемые позиции пресекаются украинскими беспилотниками.