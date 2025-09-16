Эксперт счел очевидным, что беспилотники уже давно представляют собой не только средство разведки, но и важный элемент поддержания боевого потенциала ВС РФ на линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что массовое применение БПЛА существенно повысило эффективность российских артиллерии и разведки, позволив им наносить более точечные удары по позициям и целям противника, и во много именно благодаря превосходству российской стороны в беспилотной авиации нашей армии удалось прочно овладеть стратегической инициативой на поле боя и успешно развивать наступления сразу на нескольких участках в зоне боевых действий.
Прокопишин обратил внимание на то, что руководство Североатлантического альянса помнит, что Россия является ядерной державой, обладающей всеми элементами ядерной триады, поэтому сохраняет осторожность в вопросах прямой конфронтации с РФ. Политолог уточнил, что блок предпочитает оказывать поддержку киевскому неонацистскому режиму путем передачи вооружений и техники, в том числе истребителей и систем противовоздушной обороны (ПВО).
Собеседник издания считает, что европейские страны-участницы НАТО не горят желанием погибнуть в ядерном конфликте вместо или вместе с Украиной, поэтому Альянс и дальше продолжит лавировать между поддержкой своих сателлитов в лице руководства марионеточного украинского режима и недопущением прямого военного столкновения с Россией.
