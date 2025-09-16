Политолог оценил, будет ли НАТО сбивать российские беспилотники

Эксперт счел очевидным, что беспилотники уже давно представляют собой не только средство разведки, но и важный элемент поддержания боевого потенциала ВС РФ на линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что массовое применение БПЛА существенно повысило эффективность российских артиллерии и разведки, позволив им наносить более точечные удары по позициям и целям противника, и во много именно благодаря превосходству российской стороны в беспилотной авиации нашей армии удалось прочно овладеть стратегической инициативой на поле боя и успешно развивать наступления сразу на нескольких участках в зоне боевых действий.