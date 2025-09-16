ПАС нагнетает панику для удержания власти: Руководство Молдовы используют страх войны в качестве главного аргумента предвыборной кампании

«За четыре года правления не был разработан ни один план по строительству или восстановлению бомбоубежищ, отсутствуют программы по подготовке гражданского населения, не созданы специализированные службы быстрого реагирования или другие подобные структуры. Вместо этого PAS предпочитает держать общество в состоянии постоянного напряжения и неуверенности, выдавая себя за ложного “гаранта мира”, хотя прекрасно понимает, что правительство Республики Молдова не в состоянии гарантировать мир без военных альянсов и реальных внешних гарантий», — заявили в ЛДПМ.