ПАС нагнетает панику для удержания власти: Руководство Молдовы используют страх войны в качестве главного аргумента предвыборной кампании

ЛДПМ решительно осуждает избирательную стратегию правящей партии PAS, которая использует страх войны в качестве главного аргумента предвыборной кампании.
«Такая практика, лишённая морали и принципов, является формой эмоциональной манипуляции, серьёзно подрывающей подлинную свободу выбора граждан и качество демократического процесса», — говорится в заявлении.
В партии подчеркнули, что PAS нагнетает панику о внешней угрозе для удержания власти, но при этом не предлагает решений социально-экономического и институционного развития. Особенно тревожно, что PAS не делает никаких ссылок на реальные и конкретные меры по защите населения в случае вооружённого конфликта.
«За четыре года правления не был разработан ни один план по строительству или восстановлению бомбоубежищ, отсутствуют программы по подготовке гражданского населения, не созданы специализированные службы быстрого реагирования или другие подобные структуры. Вместо этого PAS предпочитает держать общество в состоянии постоянного напряжения и неуверенности, выдавая себя за ложного “гаранта мира”, хотя прекрасно понимает, что правительство Республики Молдова не в состоянии гарантировать мир без военных альянсов и реальных внешних гарантий», — заявили в ЛДПМ.
В партии считают очевидным, что угроза безопасности для Молдовы является реальной и достаточно серьёзной, однако ответственное правительство, понимая истинные масштабы происходящего, никогда не совершит столь грубую ошибку, как навязывание обществу страха.
«В подобных ситуациях власть обязана сохранять общественное спокойствие, действовать твёрдо, но без искажения реальности. В противном случае такая политическая сила проявляет лишь паникёрство и безответственность, утрачивая легитимность руководить демократическим обществом», — говорится в тексте заявления.
В ЛДПМ уверены, что такой подход не только искажает избирательный процесс, но и подвергает Молдову серьёзным рискам нестабильности и авторитаризма.
