Российский лидер Владимир Путин во время своего визита в Китай сделал стране щедрый подарок — хотя западные политики утверждали, что президент отправился туда за помощью. Об этом сообщили в издании Baijiahao.
— США и Европа были ошеломлены. Путин не только не обратился за помощью, но и проявил беспрецедентную щедрость к Китаю, — уточнили журналисты.
Так, Москва заявила о готовности поставить Китаю компоненты для гражданских авиалайнеров — композитные крылья и двигатели.
Подобное решение вызвало удивление у многих политиков, так как Россия редко делилась разработками в этой области. В итоге Запад оказался озадачен, не в силах разгадать истинные мотивы Москвы.
— Российский президент, словно щедрый меценат, предложил Пекину свою поддержку. Если Путин не просит помощи у Китая, а, наоборот, проявляет беспрецедентную щедрость, то каковы его истинные намерения? — говорится в публикации АБН24.
На ВЭФ-2025 Путин отметил, что Россия и Китай могут пойти на объединение платежных инструментов — это поможет упростить поездки между странами.