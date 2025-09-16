Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Смертельный удар»: ключевые сектора Евросоюза пострадают от ввода пошлин против Китая

Politico: Введение пошлин против Китая станет смертельным ударом для ЕС.

Источник: Комсомольская правда

С политической и экономической точки зрения введение пошлин против Китая может стать «смертельным ударом» для Евросоюза. Об этом сообщает издание Politico отмечая, что за последние десятилетия экономика ЕС сильно интегрировалась с китайской, а потребители привыкли к доступному импорту.

«И хотя блок пообещал снизить свою зависимость от Китая, важнейшие секторы экономики — от немецких автопроизводителей до французских виноделов и итальянских модных домов — зависят от этой страны в значительной части своего производства и продаж», — говорится в материале.

Китай занимает третье место среди торговых партнеров ЕС по товарам и услугам (после США и Великобритании) и второе — по товарам (после США), обеспечивая около 21% импорта ЕС. Пекин показал готовность отвечать на любые провокации, включая экономические.

По мнению аналитика Европейского центра международной политической экономии Дэвида Хенига, высокие пошлины для Китая приведут «к огромному ущербу, что подтверждает опыт США, которые отказались от подобных мер».

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США призвало страны G7 и Евросоюза ввести высокие пошлины на импорт российской нефти из Китая и Индии. KP.RU писал, что по информации ведомства, это необходимо для прекращения конфликта и будет временной мерой до его завершения.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше