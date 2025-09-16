«Смертельный удар»: ключевые сектора Евросоюза пострадают от ввода пошлин против Китая

«И хотя блок пообещал снизить свою зависимость от Китая, важнейшие секторы экономики — от немецких автопроизводителей до французских виноделов и итальянских модных домов — зависят от этой страны в значительной части своего производства и продаж», — говорится в материале.
Китай занимает третье место среди торговых партнеров ЕС по товарам и услугам (после США и Великобритании) и второе — по товарам (после США), обеспечивая около 21% импорта ЕС. Пекин показал готовность отвечать на любые провокации, включая экономические.
По мнению аналитика Европейского центра международной политической экономии Дэвида Хенига, высокие пошлины для Китая приведут «к огромному ущербу, что подтверждает опыт США, которые отказались от подобных мер».
Ранее сообщалось, что Министерство финансов США призвало страны G7 и Евросоюза ввести высокие пошлины на импорт российской нефти из Китая и Индии. KP.RU писал, что по информации ведомства, это необходимо для прекращения конфликта и будет временной мерой до его завершения.