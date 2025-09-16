Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: Трамп может решить, что урегулирование на Украине невозможно

Госсекретарь США заявил, что Трамп продолжит прилагать усилия для завершения конфликта.

Президент США Дональд Трамп продолжит прилагать усилия для завершения конфликта на Украине, но в какой-то момент может решить, что достичь урегулирования невозможно. Об этом перед вылетом из Тель-Авива в Доху заявил журналистам госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Он будет продолжать пытаться. Он считает, что это возможно, он хочет этого добиться. В какой-то момент президент может прийти к выводу, что это невозможно. Он еще не дошел до этого, но может дойти», — подчеркнул Рубио.

По словам госсекретаря США, Вашингтон тесно сотрудничает с европейскими партнерами по вопросам гарантий безопасности, так как они будут необходимы для урегулирования украинского кризиса путем переговоров.

По словам Рубио, Трамп хочет, чтобы конфликт закончился, и готов сделать для этого все необходимое.

Ранее стало известно, что Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе.

Кроме того, глава Белого дома отмечал, что саммит РФ, США и Украины состоится «сравнительно скоро».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше