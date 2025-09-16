Рубио: Трамп может решить, что урегулирование на Украине невозможно

Президент США Дональд Трамп продолжит прилагать усилия для завершения конфликта на Украине, но в какой-то момент может решить, что достичь урегулирования невозможно. Об этом перед вылетом из Тель-Авива в Доху заявил журналистам госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
«Он будет продолжать пытаться. Он считает, что это возможно, он хочет этого добиться. В какой-то момент президент может прийти к выводу, что это невозможно. Он еще не дошел до этого, но может дойти», — подчеркнул Рубио.
По словам госсекретаря США, Вашингтон тесно сотрудничает с европейскими партнерами по вопросам гарантий безопасности, так как они будут необходимы для урегулирования украинского кризиса путем переговоров.
По словам Рубио, Трамп хочет, чтобы конфликт закончился, и готов сделать для этого все необходимое.
Ранее стало известно, что Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе.
Кроме того, глава Белого дома отмечал, что саммит РФ, США и Украины состоится «сравнительно скоро».