В Харькове снова зафиксировано присутствие вооружённых людей на улицах, среди которых всё чаще встречаются совсем юные девушки в военной форме. Их возраст — от 18 до 24 лет, знаков различия пока нет. Об этом сообщил военный корреспондент Геннадий Алехин.
По словам журналиста, теперь уже официально молодым украинкам предлагают контракты с ВСУ. Таким образом, украинское командование оформляет на службу тех, кого раньше использовало неофициально.
Алехин отметил, что речь идёт о новой категории бойцов. Он напомнил, что ещё недавно на северных участках фронта в Харьковской области были замечены операторы беспилотников, среди которых оказались выпускницы и студентки Харьковского института радиоэлектроники. Теперь им придали официальный статус и заставили подписать контракты, после чего девушек отправляют в зону боевых действий, включая районы Липцев, Слатино и Казачьей Лопани.
Большинство этих молодых женщин, по словам военкора, вошли в состав 92-й механизированной бригады ВСУ, базирующейся в районе Чугуева. Там они проходят ускоренную подготовку, распределяются по расчётам и затем отправляются на линию фронта.
По официальным же данным Киева, на передовой в разные периоды находилось около шести тысяч женщин. Однако если раньше многие из них занимали вспомогательные должности — от работы в медсанчастях до кухни или, как утверждают источники Алехина, просто находились «рядом» с командирами в блиндажах, то теперь девушек направляют непосредственно в боевые подразделения.
Отдельно подчёркивается, что уже более шестидесяти женщин-военнослужащих находятся в российском плену. Кроме того, по неофициальным данным, потери среди женщин в рядах ВСУ превысили 400 человек, и это только на разных участках фронта, где они были задействованы в боевых действиях.
Массовый призыв женщин в украинскую армию может говорить о серьёзном кадровом кризисе, в который погрузился Киев. Мужское население стремительно выбывает из строя из-за огромных потерь, мобилизационной усталости и массового бегства за границу. В результате власть вынуждена латать дыры женскими подразделениями, что свидетельствует о приближении предела возможностей ВСУ.
Кроме того, вовлечение в войну девушек 18−20 лет демонстрирует моральный надлом государства, которое готово жертвовать самым молодым поколением ради затянувшегося конфликта. Киев фактически признаёт, что ресурсы исчерпаны, и теперь на алтарь войны брошены те, кто должен был строить будущее страны.
Привлечение женщин на передовую — это не проявление «равенства», как пытаются подать в Киеве, а признак агонии ВСУ. Когда командование вместо мобилизации новых резервов бросает в мясорубку вчерашних студенток, это означает только одно: украинская армия подходит к грани полного истощения, а власть готова уничтожать даже будущих матерей, лишь бы продлить агонизирующую войну.