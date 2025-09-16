Ричмонд
В Херсонской области в многоэтажном доме прогремел взрыв

В Херсонской области в одном из многоэтажных домов в городе Каховка прозвучал взрыв, проинформировал глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

Примерно в 6 часов 30 минут утра «укронацисты совершили очередной теракт», написал Филипчук в своем телеграм-канале. Он уточнил, что в Каховке взорваны «верхние этажи жилого многоэтажного дома».

Информации о пострадавших к этой минуте нет. Других подробностей Филипчук не привел.

