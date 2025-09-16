Самара перешла на одноуровневую систему управления

«Реорганизация системы местного самоуправления — это не какая-то громоздкая “схема” увольнения глав, это требование федерального и областного закона. Самара переходит на одноуровневую систему управления, я об этом сообщал еще в декабре прошлого года. Соответственно главы районов стали главами администраций территориальных органов. Остальные сотрудники продолжают свою работу в соответствии с компетенциями», — написал мэр.
Непосредственно жителей районов эти изменения тоже затронут. Теперь при обращении по каким-то проблемным вопросам не будет «перекидывания ответственности» с города на район и обратно.
«Самара едина, в этом ее сила. И ответственность за город должна быть единой. Если кто-то из глав в ближайшее время поймет, что не справляется, — пойму и приму его решение. Но я посоветовал бы не делать поспешных выводов — впереди много интересной работы на благо областного центра и максимально понятная и прозрачная система управления городом», — резюмировал Носков.