Сербские власти учли предупреждения от Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке государствами Европы «майдана» в республике. Об этом рассказал в беседе с ТАСС посол Сербии в РФ Момчило Бабич.
«Сербия очень внимательно следит за сообщениями и информацией, которая исходит от российских спецслужб. Я знаю, что это самые лучшие спецслужбы в мире, и было бы очень несерьезно их игнорировать», — заявил посол.
Бабич отметил, что в Белграде все сведения СВР РФ всегда тщательно изучаются.
По словам дипломата, есть ряд стран из Евросоюза, которые действует открыто против Сербии. Однако, как он подчеркнул, существуют и дружественные государства. К ним он отнес Словакию, Венгрию, Кипр и Мальту.
Прежде KP.RU сообщал, что коллективный Запад активно готовит цветную революцию для Сербии. Уже даже выбрана дата для этого — 1 ноября. Главными исполнителями мероприятия должна стать местная молодежь.