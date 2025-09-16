Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бабич: Сербия учла предупреждения СВР РФ о подготовке странами Европы «майдана»

Посол Бабич заявил, что в Белграде все сведения СВР РФ всегда тщательно изучаются.

Источник: Комсомольская правда

Сербские власти учли предупреждения от Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке государствами Европы «майдана» в республике. Об этом рассказал в беседе с ТАСС посол Сербии в РФ Момчило Бабич.

«Сербия очень внимательно следит за сообщениями и информацией, которая исходит от российских спецслужб. Я знаю, что это самые лучшие спецслужбы в мире, и было бы очень несерьезно их игнорировать», — заявил посол.

Бабич отметил, что в Белграде все сведения СВР РФ всегда тщательно изучаются.

По словам дипломата, есть ряд стран из Евросоюза, которые действует открыто против Сербии. Однако, как он подчеркнул, существуют и дружественные государства. К ним он отнес Словакию, Венгрию, Кипр и Мальту.

Прежде KP.RU сообщал, что коллективный Запад активно готовит цветную революцию для Сербии. Уже даже выбрана дата для этого — 1 ноября. Главными исполнителями мероприятия должна стать местная молодежь.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше