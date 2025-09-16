СК Беларуси и Министерство общественной безопасности КНР подписали соглашение о сотрудничестве

Основной целью встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между Следственным комитетом Республики Беларусь и Министерством общественной безопасности Китайской Народной Республики. Работа над подготовкой документа велась с 2017 года по инициативе белорусского следственного ведомства. В рамках соглашения стороны договорились о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью, организации подготовки и повышения квалификации кадров для органов предварительного следствия, а также о совместной научно-исследовательской деятельности.