СК Беларуси и Министерство общественной безопасности КНР подписали соглашение о сотрудничестве

В Пекине состоялась рабочая встреча председателя Следственного комитета Республики Беларуси Дмитрия Горы и министра общественной безопасности Китайской Народной Республики Ван Сяохуна.
Основной целью встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между Следственным комитетом Республики Беларусь и Министерством общественной безопасности Китайской Народной Республики. Работа над подготовкой документа велась с 2017 года по инициативе белорусского следственного ведомства. В рамках соглашения стороны договорились о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью, организации подготовки и повышения квалификации кадров для органов предварительного следствия, а также о совместной научно-исследовательской деятельности.
«Мы высоко ценим готовность китайской стороны к открытому диалогу и обмену опытом. Современная преступность все чаще принимает транснациональный и высокотехнологичный характер. В этих условиях объединение усилий с Министерством общественной безопасности Китайской Народной Республики становится особенно актуальным. Уверен, что наше сотрудничество будет способствовать развитию профессиональных компетенций следователей и внедрению передовых практик в расследование преступлений», — отметил в ходе встречи глава белорусского следственного ведомства.
Следственный комитет Республики Беларусь заинтересован в детальном ознакомлении с прогрессивными формами и способами проводимой в Китае борьбы с преступлениями, особенно в сфере информационно-коммуникационных технологий, наркотрафика, незаконной миграции, противодействия коррупции и организованной преступности.
Особый интерес представляет передовой опыт китайских коллег в организации следственной работы, системе подготовки и повышения квалификации следователей, а также в применении современных методик расследования различного рода преступлений.
В свою очередь Следственный комитет Республики Беларусь готов поделиться с китайскими партнерами результатами корректировки национального уголовного и уголовно-процессуального законодательства, накопленным опытом и навыками расследования различных преступлений, в том числе совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, успешно применяемыми инструментами противодействия киберпреступности, практикой пресечения преступной деятельности мошеннических скам-групп и call-центров на территории Беларуси.
«Китайская сторона высоко ценит инициативу Следственного комитета Республики Беларусь и готова к открытому и плодотворному сотрудничеству. Мы убеждены, что совместные усилия в сфере уголовного преследования и обмен передовыми практиками станут основой для укрепления безопасности наших государств и стабильности в регионе», — подчеркнул Ван Сяохун.
Подписание соглашения о сотрудничестве будет способствовать развитию конструктивного сотрудничества правоохранительных органов в сфере досудебного уголовного производства двух стран, консолидации совместных усилий в деле борьбы с международной преступностью.
В ходе встречи также затронуты вопросы международного сотрудничества и оказания правовой помощи по конкретным уголовным делам, находящимся в производстве у белорусских следователей.