Комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом

Комиссия, созданная Советом ООН по правам человека, признала атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территорию сектора Газа геноцидом. Об этом свидетельствуют данные отчета организации, которые есть в распоряжении CNN.

Источник: AP 2024

Речь идет об опубликованном сегодня 72-страничном исследовании, уточняет CNN, в котором установлено, что Израиль «совершил четыре акта геноцида» в анклаве с 7 октября 2023 года. В их число входят убийство палестинцев в секторе Газа, причинение им «серьезных телесных травм», а также «умышленное создание условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение». Кроме того, в докладе упоминается факт применения Израилем мер, «направленных на предотвращение деторождения» на территории Газы.

По данным палестинского Минздрава, с октября 2023-го в Газе погибли почти 65 тыс. человек. Министерство подсчитывало жертвы и среди мирных жителей, и среди «боевиков», однако погибших среди женщин и детей, утверждают в ведомстве, гораздо больше.

МИД Израиля уже прокомментировал опубликованный ООН доклад. Все данные в нем, убеждены в министерстве, основаны на лжи палестинского движения «Хамас». Авторов доклада в Израиле назвали якобы доверенными лицами «Хамаса» и обвинили в «ужасающих заявлениях» в отношении евреев.

В ночь на 16 сентября ЦАХАЛ начал очередную наземную операцию в секторе Газа. Ее цель — установление контроля над одноименным городом Газа и полное уничтожение «Хамаса». Позднее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подтвердил факт начала операции. США были уведомлены об этом, но израильских партнеров не остановили.

