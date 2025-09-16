Комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом

Речь идет об опубликованном сегодня 72-страничном исследовании, уточняет CNN, в котором установлено, что Израиль «совершил четыре акта геноцида» в анклаве с 7 октября 2023 года. В их число входят убийство палестинцев в секторе Газа, причинение им «серьезных телесных травм», а также «умышленное создание условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение». Кроме того, в докладе упоминается факт применения Израилем мер, «направленных на предотвращение деторождения» на территории Газы.