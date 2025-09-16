В мэрии Самары появится департамент туризма, предпринимательства и торговли

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли переименуют в департамент экономического развития и инвестиций. В его штате предусмотрено 52 работника. Реорганизацию проведут до 12 января 2026 года. На это уйдет 25 тысяч рублей из средств городского бюджета.