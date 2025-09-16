Ричмонд
В мэрии Самары появится департамент туризма, предпринимательства и торговли

В Самаре реорганизуют департамент экономического развития, инвестиций и торговли.

Источник: администрация Самары

В администрации Самары появится департамента туризма, предпринимательства и торговли, власти решили реорганизовать департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

«Причиной реорганизации является оптимизация системы отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа. Это необходимо для повышения качества и эффективности работы», — говорится в документе.

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли переименуют в департамент экономического развития и инвестиций. В его штате предусмотрено 52 работника. Реорганизацию проведут до 12 января 2026 года. На это уйдет 25 тысяч рублей из средств городского бюджета.

Новый департамент туризма, предпринимательства и торговли будет создавать условия для обеспечения жителей товарами, услугами общественного питания и бытового обслуживания, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения. В штат примут 39 человек.

Напомним, в Самаре завершили реорганизацию системы местного управления. 15 сентября всех глав районов уволили, а 16 числа снова приняли на работу.